Аулы Биржана сал и Балуана Шолак развернулись в Кокшетау

С утра на главных площадях города Кокшетау – Тәуелсідздік и Абылай-хана – яблоку негде упасть. Здесь расположились три аула – Биржана сал, Балуана Шолак и ремесленников. В первом демонстрировали традиции казахского народа и исполняли музыкальные произведения легендарного композитора и солиста. В юртах второго аула оформили выставки достижений казахских спортсменов; гостям демонстрируют показательные выступления и приглашают поучаствовать в состязаниях. Ну, а мастера декоративно-прикладного искусства привезли свои лучшие работы. На празднике побывал корреспондент BaigeNews.kz.



22 марта – "Жыл басы". Тематика первого аула – 160-летие знаменитого казахского палуана, спортсмена и композитора Балуана Шолака. В программе – десять видов национальных и народных спортивных состязаний – қазақ күресі, асық ату, арқан тарту, поднятие гирь, бұқа тарту, қой көтеру и другие. Участвовать в соревнованиях может любой житель или гость Акмолинской области – тем более, что есть хорошая мотивация.

"Благодаря поддержке городского акимата, 1,4 миллиона тенге выделили на призовой фонд. Каждый желающий может записаться и поучаствовать в спортивных соревнованиях. Призы – денежные и сертификаты. Например, по қазақ күресі за первое место предусмотрено 300 тысяч, второе – 150 тыс, третье – 100 тыс тенге. А в остальных видах по 50, 30 и 20 тысяч, соответственно", – сообщил и.о. руководителя областного управления физической культуры и спорта Куаныш Караулов.

Но жителей и не нужно мотивировать – судя по эмоциональным возгласам и плотному кольцу, окружавшему спортсменов и игроков, спустя десятки и сотни лет интерес к народным развлечениям не только не угас, но всё более возрастает. В арқан тарту (перетягивание каната) гости праздника участвовали компаниями, семьями и микрорайонами.

Қой көтеру – от участника требовалось поднять живого барана и присесть максимальное количество раз. Судья строго требовал приседать полностью, а болельщики недовольно восклицали: "Судью – на мыло!".

Одну из самых красивых юрт нарядила Ассоциация боевых искусств, сегодня под её флагом объединены 13 федераций по неолимпийским видам единоборств. Систематическим занятиями охвачены более двух с половиной тысяч спортсменов, из них 15 бойцов на профессиональном уровне.

В юрте можно увидеть медали и кубки чемпионов и призёров мира и Азии: Ерназа Мусабека, Мансура Шахгиреева и Аяна Турсын (GAMMA MMA), Дайаны Амантаевой (рукопашный бой), Мергена Билялова (кикбоксинг), Сергея Духова И Наркыз Узакбаевой (каратэ-киокушинкай-кан) и других.

О последних достижениях акмолинских спортсменов гостям юрты рассказала чемпионка мира по рукопашному бою и боям без правил, неоднократный призёр чемпионатов мира, кандидат в мастера спорта по боксу и тяжёлой атлетике Роза Искаренова.

Сегодня именитая спортсменка служит в департаменте полиции, тренирует детей в федерации боевых боевых искусств, воспитывая будущих чемпионов по рукопашному бою. Ко всему прочему чемпионка успевает уделять время семье, она – многодетная мама, её старшему ребёнку 16 лет, младшему – пять месяцев. В весенний праздник спортсменка пожелала любви и добра каждому дому.

А на площади Абылай хана раскинулся аул легендарного народного композитора и исполнителя, акына Биржана сал. Аул приглашает на масштабную театрализованную постановку "Наурыз – көктем, жыр думан!". Во всех 16 юртах демонстрировали древние традиции казахского народа – "Беташар", "Біз шаншар", "Құда түсу", "Қыз ұзату", "Келін түсіру", "Есік ашар", "Ат тергеу", "Құрсақ шашу", "Ат қою", "Қалжа той", "Бесікке салу", "Тұсау кесер", "Сүндет той", "Айдар, кекіл, тұлым, кежім шаш кесу", "Шолпы тағу", "Байғазы беру", "Бастаңғы жасау", "Босаға майлау", "Ерулік беру", "Қазан шегелеу".

Сотрудники управления здравоохранения подготовили обряд "беташар".

Сая Каиржанова – преподаватель Высшего медицинского колледжа. В небольшом театрализованном представлении она играет невесту, которую под руки держат старшие женгешки. Счастливый жених, грустная девушка, шашу, сәлем салу и бата.

"Я не замужем, поэтому сегодняшняя сценка для меня – можно сказать, репетиция. Волнительно почувствовать себя в роли молодой келін. Сам обряд, мелодия, слова песни у меня всегда вызывали трепет. Мы постарались погрузить гостей юрты в атмосферу исторического прошлого. К счастью, его народ сумел бережно сохранить", – поделилась преподаватель.

Обряд "Тұсау кесер" подготовили в соседней юрте, которую организовала кокшетауская компания по продаже и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. Предприятие производит две модели комбайнов, также есть линейка тракторов китайского происхождения, здесь производят их сборку. Доля казахстанского содержания – порядка 40 процентов. Завод постоянно расширяется, в этом году планируется построить ещё один цех. Также есть планы по строительству тракторного завода.

"Главным героем обряда был мой сын Амир, ему год и десять. Это его реальный тұсау кесер. Сын выбрал деньги – я как бизнесмен доволен. Всем казахстанцам желаю, чтобы было много планов, и они исполнялись. Каждый день – несколько маленьких шагов навстречу большой цели. Пусть дети будут здоровы и радуют нас!", – пожелал руководитель проекта по строительству дилерских центров компании Айбек Нурмагамбет.

Актёры Казахского музыкально-драматического театра имени Ш. Хусаинова поздравили акмолинцев в образах казахских ханов. Один из них – Самат Шаймерденов, выпускник академии искусств им. Жургенова, сыгравший в ряде спектаклей – "Абылай хан", "Бір тұп алма ағашы", "Мезгілсіз махаббат", "Біржан сал" и другие. Пользуясь случаем, актёр поздравил земляков и призвал чаще ходить в театр.

Университет имени Шокана Уалиханова представили картины – работы студентов кафедры дизайна.

"Это саукеле – ручная работа преподавателя, а студенты второго и третьего курсов продемонстрировали обряд "көрісу". В этом году Наурыз наш вуз, как и во всём Казахстане, празднует с 14 марта. Кафедры проводили круглые столы, диалоговые площадки, показ национальных костюмов и другие мероприятия. Казахский народ с давних времен считает праздник Наурыз мейрамы началом года. По восточному календарю Наурыз – первый день нового года, совпадает с днем весеннего равноденствия. Мы воспринимаем этот праздник как рождение весны. Считается, что щедрое празднование праздника Наурыз принесёт в дом изобилие и успех на целый год. Пусть будет так!", – пожелала руководитель департамента молодёжной политики при Ualikhanov University Жадыра Мухамедиева.





Тем временем на сцене творческий коллектив Дома культуры "Кокше" провёл обряд "Аластау". Казахи совершают его с помощью огня, его главная цель – защитить человека (жилище) от болезней и сглаза. Далее – бата, благословение, добрые напутствия и наилучшие пожелания. Чаще всего этот обряд проводится за праздничным дастарханом, перед важным мероприятием или дальним отъездом.

Казахстанцы сохранили эту традицию до сегодняшнего дня. Наурыз-бата – благословение от аулие Кыдыр ата. Считается, что он обходит землю в белом одеянии, заходит в дома со своим цветущим посохом и благословляет народ. По народным поверьям, где бы он ни появлялся, всюду зеленела трава, приумножался скот, был богатый урожай.

Настроение жителям и гостям Кокшетау поднял концерт в исполнении оркестра казахских народных инструментов областной филармонии им. Укили Ыбырая, творческих коллективов местных дворцов культуры, артистов театра "Жастар" из Астаны, группы "Жигер" и других.





В ауле ремесленников мастера декоративно-прикладного творчества представили свои лучшие работы в национальном стиле: посуда; жасауы и головные уборы с орнаментами; сырмак, корпе, коржын, сыпыра; изделия из войлока, тумар – обереги, украшения из бисера и натуральных камней; изделия из кожи (сумки, браслеты, брелки, портмоне), вязанные, куклы.

Руслан Аманжолов в своей палатке представил национальную посуду из берёзы, а также военную амуницию казахского батыра. Декоративно-прикладным искусством он занимается уже 15 лет, сейчас преподаёт в Назарбаев Интеллектуальной школе.

"Обучаю детей обработке металла, стекла, дерева – древесины, работе на токарном станке, художественной обработке узоров. Вот эту кольчугу мы изготовили сами с ребятами – обрабатывали проволоку, потом скручивали, соединяли каждое колечко. Головной убор изготовлен из шкуры КРС – свежая шкура снималась, обрабатывалась, сшивалась. После высыхания нанесли теснение. Видите, изделие получается очень красивым и твёрдым, как пластмасса. Оно ещё не закончено, сейчас дети занимаются гравировкой. Конский волос тоже натуральный", – рассказал Руслан Амангельдинович.

С Наурыз мейрамы акмолинцев поздравил и руководитель региона Марат Ахметжанов. Празднование продолжится до самого вечера, в том числе в микрорайонах города.



Фото Асель Турар