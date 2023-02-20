Аулом близнецов прозвали село в Кызылординской области

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В одном из сёл Кызылординской области на 300 дворов приходится 25 пар близнецов. Потому в народе его называют аулом близнецов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Речь идёт о селе имени Урмаша Туктибаева в Казалинском районе. Самым старшим близнецам 50 лет, а самым младшим - два года.

По словам местных старожилов, рост рождаемости близнецов приходился на начало 2000 годов. Сейчас в селе около 500 школьников, среди которых 12 пар близнецов. А за последние четыре года здесь появились две тройни. Почему в ауле так часто рождаются близнецы - загадка для местных генетиков.