  • 21 Августа, 20:53
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Аудио с нецензурной бранью начальника полиции прокомментировали в ДП Жетысу

Сегодня, 20:34
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kaskelenec.kz Сегодня, 20:34
Сегодня, 20:34
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Фото: kaskelenec.kz

Попавшую в сеть аудиозапись, на которой якобы начальник управления полиции Талдыкоргана Марат Куштыбаев при разговоре с подчинёнными нецензурно выражается, прокомментировали в департаменте полиции области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"Представленная аудиозапись проверена. Установлено, что голосовая запись старая и скопирована с произведённой в январе текущего года части видеосъёмки, по которой уже проводилось служебное расследование. По его результатам руководитель Талдыкорганской городской полиции в марте был привлечён к строгой дисциплинарной ответственности", - пояснили в пресс-службе ДП.

Отмечается, что ещё в 2019 году Марата Куштыбаева отстранили от должности начальника местной полицейской службы ДП Алматинской области за аналогичный случай.

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