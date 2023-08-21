Аудио с нецензурной бранью начальника полиции прокомментировали в ДП Жетысу
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Попавшую в сеть аудиозапись, на которой якобы начальник управления полиции Талдыкоргана Марат Куштыбаев при разговоре с подчинёнными нецензурно выражается, прокомментировали в департаменте полиции области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
"Представленная аудиозапись проверена. Установлено, что голосовая запись старая и скопирована с произведённой в январе текущего года части видеосъёмки, по которой уже проводилось служебное расследование. По его результатам руководитель Талдыкорганской городской полиции в марте был привлечён к строгой дисциплинарной ответственности", - пояснили в пресс-службе ДП.
Отмечается, что ещё в 2019 году Марата Куштыбаева отстранили от должности начальника местной полицейской службы ДП Алматинской области за аналогичный случай.
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