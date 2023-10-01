Атырауский НПЗ временно приостановил выпуск топлива

С 1 октября на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, это ежегодная процедура, которая проводится по утверждённому графику министерства энергетики РК.

"Запланирован комплекс мероприятий по техническому освидетельствованию, ревизии, экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов. Процесс пропарки аппаратов будет проводиться в закрытой системе, что исключит возможность попадания в атмосферу выбросов смеси паров и углеводородов. Преобразованная в жидкость паровая смесь будет направляться в дренажную систему. Как предприятие, заинтересованное в улучшении экологического климата города Атырау, ТОО "АНПЗ" предпримет все меры для минимизации риска выделения в атмосферу вредных веществ", — говорится в сообщении предприятия.

Отмечается, что для планового ремонта планируется мобилизовать 1 600 человек и 116 единиц специальной техники. Общая трудоёмкость плановых работ более милииона человекочасов. В остановочный период запланировано замена катализаторов реакторного оборудования.

"При этом производство и отгрузка основных видов нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с согласованным планом МЭ РК. Также планируется провести работу по увеличению производства отдельных видов ГСМ на других НПЗ КМГ. Указанные меры направлены прежде всего для удовлетворения нужд социально значимых секторов экономики, в том числе для отгрузки сельхозтоваропроизводителям в период проведения осенне-полевых работ, а также для стабилизации ситуации на внутреннем рынке", — отмечается в пресс-релизе.

Накопленный запас нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарах завода составит: автобензин – 36 тысяч тонн, дизельное топливо – 32 тысячи тонн, авиатопливо – 7,4 тысячи тонн. Кроме того, в октябре запланирована выработка дополнительных 16 тысяч тонн автобензина и 28 тысяч тонн дизельного топлива.

Ожидается, что планово-предупредительные работы обеспечат безопасную и надежную эксплуатацию оборудования, что в свою очередь приведёт к снижению внеплановых остановок.

Выход предприятия на стабильный режим планируется до первой декады ноября 2023 года.