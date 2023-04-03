Атырау накрыл смог и запах гари

Фото: atpress.kz

По данным ДЧС, произошло возгорание камыша на побережье Каспийского моря,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

По данным ДЧС, возгорание камыша произошло сегодня, 2 апреля, в 09:12 часов в городе Атырау, в 30 километрах от села Дамба, на побережье Каспийского моря, на территории ГПР "Акжайык".

"По состоянию на 19:00 часов площадь горения тростниковой растительности составила 85 га. Силами ДЧС совместно с сотрудниками РГП "Ақ Жайық" было ликвидировано 80 га возгорания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время пожарными подразделениями ДЧС и силами резервата до сих пор ведутся работы по тушению возгорания. В них задействовано 10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области; 30 человек, 9 единиц техники, 2 ед. лодки, 4 мотопомпы ГПР "Ак Жайык".