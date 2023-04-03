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atpress.kz Сегодня, 02:51
81
Сегодня, 02:51
81
Фото: atpress.kz

Атырау накрыл смог и запах гари

По данным ДЧС, произошло возгорание камыша на побережье Каспийского моря,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress. 

По данным ДЧС, возгорание камыша произошло сегодня, 2 апреля, в 09:12 часов в городе Атырау, в 30 километрах от села Дамба, на побережье Каспийского моря, на территории ГПР "Акжайык". 

"По состоянию на 19:00 часов площадь горения тростниковой растительности составила 85 га. Силами ДЧС совместно с сотрудниками РГП "Ақ Жайық" было ликвидировано 80 га возгорания", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что в настоящее время пожарными подразделениями ДЧС и силами резервата до сих пор ведутся работы по тушению возгорания. В них задействовано 10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области; 30 человек, 9 единиц техники, 2 ед. лодки, 4 мотопомпы ГПР "Ак Жайык".

"Тушение тростниковой растительности усложняется сильными порывами ветра. Угрозы распространения в населенные пункты нет. Тушение продолжается", - заключили в ДЧС. 

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Сегодня, 02:51
81
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