Аттестация дошкольных организаций: почему карагандинские детсады не прошли проверку?

Дошкольные учреждения Карагандинской области не прошли государственную аттестацию. Основными причинами тому стали кадровый голод, несоответствие нормам и правилам. А также плохая оснащенность детских садов необходимой мебелью и методическими материалами. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Аттестацию государственных дошкольных организаций специалисты уполномоченных органов проводили и ранее. Однако сейчас назрела необходимость более тщательного и периодического мониторинга. Такой проверке подлежат и частные дошкольные организации. После поправок в законодательстве изменился формат госаттестации. Теперь можно подавать заявку электронно. И самым важным условием в мониторинге является самооценка. Проверяющий орган, основываясь на эти документы, будет делать выводы. Немаловажно то, что размещенная в интернете информация должна точно соответствовать тому, что в реальной картине. Ведь все данные, заданные дошкольным учреждением будут сверяться с национальной образовательной базой данных на портале е-лицензирование.

На сегодняшний день по Карагандинской области функционирует 256 детсадов, из них государственных – 137 и частных - 99. В прошлом году из них госаттестацию проходили 57. А в этом году 36 детских садов прошли проверку. Из них лишь 6 были аттестованы.

"Проводится анализ материалов самооценки по ключевым направлениям и объектам изучения при проведении оценки детского сада, согласно критериям оценки, в том числе анализа оказываемых образовательных услуг на соответствие требованиям государственного общеобязательного стандарта образования дошкольного воспитания и обучения. 2022 году прошли госаттестацию 57 дошкольных организаций, из них 9 аттестованы. В текущем году согласно графика подлежат госаттестации 39 дошкольных организаций, из них 33 государственных (1 дошкольная организация закрыта в связи с ремонтными работами) и 6 частных. На 27.10.2023 г. государственную аттестацию прошли 32 государственных ДО, из них 6 ДО аттестованы, остальные 26 ДО пройдут повторную госаттестацию в соответствии со сроками устранения нарушений согласно плана мероприятий. Согласно графика 6 частных ДО пройдут госаттестацию в ноябре-декабре месяце", - сообщили в Департаменте по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области.

Основными причинами по которым были "завалены" некоторые детсады стали следующие недочеты:

"Причинами непрохождения госаттестации стали: нарушение требований типовых правил деятельности дошкольных организаций, утвержденных приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 385. В частности это несоответствие наполняемости возрастных групп, несвоевременное повышение или подтверждение уровня квалификационных категории педагогов дошкольных организаций, также перспективные планы и циклограммы воспитательно-образовательного процесса разработаны без учета возраста воспитанников", - добавили в Депатраменте по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области.

В отношении аттестации дошкольного образования вся документация должна быть предоставлена в ДОКСО (Департамент по обеспечению качества в сфере образования – авт.) согласно правилам, независимо от формы собственности. Сегодня и частные детские сады наравне с государственными проходит эту аттестацию. Директор детского сада "Салтанат" Светлана Ударцева была назначена главным наставником по прохождению госаттестации. Так как она руководит дошкольным учреждением более 30 лет, ее опыт в этой сфере бесценен. Светлана Дементьевна помогает дошкольным учреждениям области приводить в порядок всю необходимую документацию. По ее словам в части подготовки документов и успешного прохождения госаттестации, частные сады сталкиваются со многими трудностями.

"Частные детские сады, если их сравнивать с государственными детскими садами, то в государственных эта система четко отработана, что каждый педагог через 5 лет он обязан проходить аттестацию, повышать свою квалификацию. И это систематизировано. Однако в частных дошкольных организациях этой системы нет. Только сейчас эта система начинает формироваться. Потому что частные сады понимают, что также сейчас подвергаются госаттестации, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Поэтому они уже поняли, что им надо тоже проходить аттестацию", - отмечает Ударцева.

По ее словам уже некоторые частные сады начали заниматься этими вопросами. Так как отдел образования не привлекал частные дошкольные организации так же, как и государственных педагогов, получилось так, что они были оторваны от этой системы.

"Но, также могу сказать, что отдел образования и не препятствует, если частные дошкольные организации проявляют инициативу, то они принимают их заявления. Аттестация для всех бесплатна. Просто нужно соблюдать требования. Для этого нужно изучит правила аттестации. Сначала педагог, если не имеет вообще никакой категории, он сдает ОЗП (оценка знания педагога – авт.). Это первое условие. Затем он сдаёт портфолио, то есть он собирает все документы. Это второй этап аттестации, если у него есть достижения, они должны соответствовать его квалификации заявленной категории. Потому что у каждого специалиста требования разные", - говорит Светлана Ударцева.

В этих требованиях очень много составляющих. И тут у частных дошкольных организаций есть проблемы. Потому что в свое время туда принимали педагогов с не соответствующим образованием. То есть это могли быть учителя начальных классов или предметники. А теперь многие дошкольные организации частного порядка также проходят переаттестацию, то есть переподготовку.

За 3 месяца педагог может пройти переподготовку, и таким образом он будет считаться квалифицированным педагогом дошкольного воспитания. Сейчас такое право и такие возможности есть у каждого воспитателя детских садов. Но это уже платно. И тем не менее очень необходимо.

"Мы должны понимать, что учитель биолог или географ не может работать воспитателем дошкольного учреждения. Из моих подопечных 6-ти частных дошкольных организаций, где-то может по одному педагогу остались, которые не соответствуют квалификации. А так они уже за это время, когда узнали, что будет аттестация, многие прошли переподготовку. Единственное, конечно, с аттестацией у них пока ещё не совсем всё в порядке. Представьте себе, что он прошёл только переподготовку, а теперь надо ещё аттестацию пройти. Это надо иметь наработанный материал, он должен иметь какие-то достижения, чтобы пройти эту аттестацию и получить категорию. И тогда, конечно, заработная плата на порядок повышается", - добавила Светлана Дементьевна.

Брать воспитателей с несоответствующей квалификацией было нормой для частных детских садов в свое время. Специалисты говорят, что это была очень своевременная помощь государственному аппарату. Когда не хватало мест в дошкольных организациях, частные детсады пришли на помощь. И они смогли обеспечить детей местами. Однако, сейчас просто пришла пора их проверять, говорят эксперты. В связи с тем, что в сети размещается очень много жалоб и различных негативных фактов.

"Руководство приняло решение, что нужно аттестовывать. Нужно порядок наводить сейчас в дошкольных организациях. И чтобы и там также работали квалифицированные педагоги, и чтобы образовательный процесс также был на высоком уровне, как и в государственных организациях. Поэтому просто пришла пора. Я считаю, что это правильное решение. Все, вне зависимости от форм собственности. Раз они получают государственный заказ, значит, должны быть такие же требования, как и к государственным организациям образовании", - считает Светлана Ударцева.

Что касается частных садов, по Карагандинскому региону их 99. В областном центре – 61. Охват дошколят коммерческими садами не маленький. Однако по словам председателя карагандинской ассоциации непрерывного образования Гульнары Сембековой, частные детские сады "проигрывают" своим государственным коллегам по многим параметрам. Один из них – разница в размещении данных о детском саде в интернет ресурсах. Большинство частников материально не могут себе позволить содержать специальный сайт. Однако наличие своего сайта – это один из параметров госаттестации, без которого нет доступа к прохождению оценки.

"Нам бы хотелось, чтобы рассмотрели возможность расположения информации о частных садах в тех же интернет-ресурсах, где размещаются данные и государственных дошкольных организации. Помимо этого разнятся требования министерств в отношении площадей детских садов. Если санитарно-эпидемиологическая служба нам выдает разрешение принимать 30 детей по данной площади, то городской отдел образования на ту же площадь разрешает принимать не более 25 детей. Эти пять детей для частных садов имеют большое значение", - говорит председатель Карагандинской ассоциации непрерывного образования Гульнара Сейсенбекова.

Что касается кадров, в государственных детсадах не так сильно ощущается дефицит сотрудников. Однако о частных садах такого не скажешь. Причиной тому является разница между заработной платой. Многие знают, что с 1 сентября педагогам дошкольного образования повысили оклад на 30%. Это государственные организации образования. Что же касается частных организаций образования, то они работают в основном по госзаказам. То есть государственный заказ распределяет стоимость заказа так же как и в государственных садах. Это значит, что руководители частных детсадов также могут эти средства направлять на повышение окладов своим педагогам. Но это зависит от каждого собственника сада, по их индивидуальному желанию. Однако по словам специалистов, каждый руководитель в этом заинтересован. Так как повсеместно ощущается острая нехватка квалифицированных кадров.

"Кадровые проблемы очень большие. И даже повышение окладов на 30% идет, это все равно не меняет эту проблему. Нет кадров. Не только нет педагогов, сегодня мы испытываем большие проблемы в обеспечении технических кадров, помощника воспитателя, уборщика служебных помещений, всех работников именно технического порядка. Потому что у них оклады очень маленькие, мы сейчас взялись за повышение окладов педагогов. Никто не идёт на такую заработную плату. Представьте себе, молодой специалист, педагог получает где-то порядка 180 000 тенге. А уборщик служебных помещений получает 70 000 тенге. А работать надо целый день. Воспитатель работает полдня, он получает 180 000. Это минимум, а максимально сегодня воспитатель получать, если имеет хорошую категорию, например, исследователь, имеет большой стаж работы более 20 лет, если педагог эксперт, у него заработная плата составляет около 400 000 тенге по начислениям. Но таких педагогов единицы. А помощник воспитателя получает 90 тысяч, и человек работает целый день. Проблема очень большая с кадрами", - говорит Светлана Ударцева.

Нехватка кадров есть не только среди рядовых сотрудников детсадов, но и среди руководителей. По этому поводу даже были отправлены несколько обращений в соответствующие министерства. Руководства отделов образования просят изменить №338 приказ квалификационного требования. Согласно этому правилу, на место руководителя не может прийти человек, который когда-то работал в дошкольном учреждении, но ушел на повышение и стал работать методистом в отделе образования. Только из-за этого правила два детских сада в Шахтинске работают без постоянного руководителя.

Но вернемся к аттестации. Она продлится до 2026 года. Мониторинг дошкольных учреждений будет проходить поэтапно. Если проверяющий орган выявит какие-либо нарушения, для их исправления дают год времени. Однако, если в детском саду выявят нарушения еще раз, то деятельность учреждения остановят, пока полностью не устранят недочеты. Потому что во главе всегда стоит безопасное детство, которое должно соответствовать требованиям государственного стандарта