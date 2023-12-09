Астронавты NASA нашли потерянный в космосе помидор

Работающие на Международной космической станции (МКС) астронавты NASA обнаружили помидор, пропавший восемь месяцев назад. Плод был выращен в космосе в рамках проекта VEG-05, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

Эксперимент был направлен на изучение "роста урожая, состава питательных веществ, микробиологической безопасности пищевых продуктов, вкуса и психологической пользы для экипажа на борту", говорилось в релизе американского космического агентства.

После сбора урожая в марте 2023 года каждому астронавту раздали по томату. Плоды хранились в запечатанном пакете, и астронавтов попросили не есть их — существовал большой риск, что помидоры заражены грибком. Член экипажа Фрэнк Рубио случайно уронил свой томат. После этого коллеги несколько месяцев в шутку упрекали его в том, что он съел экспериментальный образец. В результате помидор нашелся уже после того, как Рубио покинул станцию.

"Нашего хорошего друга Фрэнка Рубио, который отправился домой, долгое время обвиняли в том, что он съел помидор. Но мы можем оправдать его. Мы нашли помидор", — рассказала астронавт NASA Жасмин Могбели во время прямой трансляции с МКС.

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