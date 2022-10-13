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  • Астанинское заявление о трансформации СВМДА стало итогом саммита
Борт№1 Сегодня, 17:05
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Фото: Борт№1

Астанинское заявление о трансформации СВМДА стало итогом саммита

Принятие Астанинского заявления о трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии стало итогом сегодняшней встречи, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Atameken.

Лидеры стран-участниц организации завизировали и другие документы.

Среди них:

  • Заявление глав государств – участников СВМДА о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и самих информационно-коммуникационных технологий
  • План действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций
  • Решение саммита СВМДА по вопросу предоставления Кувейту статуса государства – участника СВМДА
  • Решение саммита СВМДА по вопросам председательства в объединении в 2022–2024 гг. и проведения очередных заседаний Совета глав государств и правительств и Совета министров
  • Положение о Фонде СВМДА
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#саммит СВМДА #Астана
Журналист
Сегодня, 17:05
427
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