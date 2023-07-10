Астанинский хаб важен для поддержки системы госуправления - Токаев

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Президент принял председателя управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова. Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи обсуждены текущие тенденции и перспективы развития сферы государственной службы.

Глава государства отметил, что Астанинский хаб оказывает значимую экспертную поддержку в вопросах развития системы государственного управления.



Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность эффективной реализации административной реформы путём дебюрократизации государственного аппарата, децентрализации полномочий и активного внедрения проектного подхода в деятельность госорганов.



Собеседники также обменялись мнениями о дальнейшей консолидации общества, в частности, о важности формирования таких ценностей, как соблюдение закона и порядка, профессионализм и возвышение роли человека труда.



Алихан Байменов проинформировал президента о деятельности Всемирной федерации тогыз кумалак. Глава государства отметил важность дальнейшей популяризации национальной игры в стране и за рубежом.



Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимость организации на высоком уровне Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Казахстане в следующем году.