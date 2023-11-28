Астанчанин скончался на приёме у специалиста нетрадиционной восточной медицины

Жителя Астаны осудили за занятие нетрадиционной медицинской деятельностью. Прокурор доказал его вину в смерти человека, передаёт BaigeNews.kz.

"Осужденный, не имея соответствующих сертификатов и лицензии, занимался медицинской деятельностью. Потерпевшему, обратившемуся в клинику с жалобой на сонливость, введена инъекция нелицензированного в РК препарата, после которой его самочувствие резко ухудшилось. Пациент, не приходя в сознание, скончался. По заключению экспертизы причиной смерти явился анафилактический шок", - сообщили в прокуратуре Астаны.