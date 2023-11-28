Астанчанин скончался на приёме у специалиста нетрадиционной восточной медицины
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Жителя Астаны осудили за занятие нетрадиционной медицинской деятельностью. Прокурор доказал его вину в смерти человека, передаёт BaigeNews.kz.
"Осужденный, не имея соответствующих сертификатов и лицензии, занимался медицинской деятельностью. Потерпевшему, обратившемуся в клинику с жалобой на сонливость, введена инъекция нелицензированного в РК препарата, после которой его самочувствие резко ухудшилось. Пациент, не приходя в сознание, скончался. По заключению экспертизы причиной смерти явился анафилактический шок", - сообщили в прокуратуре Астаны.
Врача осудили и запретили ему заниматься медицинской деятельностью.
В прокуратуре же призвали граждан не обращаться за медпомощью к лицам, не имеющим разрешения на занятие данным видом деятельности.
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