Астанчанин организовал подпольное казино и заработал почти 40 миллиардов тенге

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Суд вынес приговор в отношении учредителя электронного казино в Астане, которое работало под вывеской букмекерской конторы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

"Х. и другие, в отношении которых вынесен приговор суда, для организации незаконного игорного бизнеса создали ТОО "Стар Бет" под видом осуществления деятельности букмекерской конторы, в результате которого получили доход в размере более 39 миллиардов тенге", - сообщили в суде.

Учредитель компании в арендованных помещениях игорных заведений "BingoBoom" заключал договоры и регулярно сообщал её совладельцам о работе игорного клуба.

Суд признал организатора подпольного казино виновным по статье 307 части 3 пункта 2 УК РК — "Организация незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере" и приговорил к четырём годам восьми месяцам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.