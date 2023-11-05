Астанчане задолжали государству налоги на сумму 2 млрд тенге

Свыше двух миллиардов тенге налоговой задолженности имеют жители Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В должниках больше 60 тысяч человек. В основном, это водители, годами уклоняющиеся от уплаты налога на транспорт.

Чтобы взыскать долг с неплательщиков судебные исполнители проводят рейды: накладывают арест на имущество и банковские счета, ограничивают выезд за пределы страны. Однако общий объём долга не снижается.

"По итогам прошлого года 47 тысяч налогоплательщиков на сумму 1,8 миллиарда тенге. На сегодняшний день у нас 61 тысяча налогоплательщиков на сумму 2,2 миллиарда тенге. Есть налогоплательщики, которые выехали за границу, при этом задолженность осталась. По ним меры будут приняты только по их возвращению, поэтому такие категории переходят из года в год", - сказал руководитель управления непроизводственных платежей ДГД Астаны Ерлан Бакиров.