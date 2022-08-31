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акимат Нур-Султана Вчера, 23:55
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Фото: акимат Нур-Султана

Астанчан просят заранее планировать маршрут по дорогам города

Акимат Нур-Султана просит горожан заранее планировать свой маршрут, поскольку увеличивается трафик на дорогах в связи с началом учебного года и окончанием сезона отпусков. Усугубляет ситуацию то, что на некоторых улицах продолжаются дорожные работы, передаёт BaigeNews.kz

"Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города поручено обеспечить максимальный выход на линию общественного транспорта, направить дополнительное количество автобусов на маршруты, которые пользуются наибольшим спросом. До конца текущего года в столице планируется запустить на линию ещё 100 новых электроавтобусов", — сообщается на сайте акимата столицы.

В целях разгрузки улиц в августе этого года открыто движение по новому мосту Улы дала. Мост позволяет частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицы А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район МЖК Nova city, аллею "Мынжылдык", повысить доступность нового вокзала "Нурлы жол", жилых массивов Тельман и Промышленный, района гипермаркета Metro, проспекта Жумабаева, улицы Жургенова и др.

Также ведётся строительство улицы А62 (на участке от улицы А91 до трассы Нур-Султан — Караганда). Здесь планируется обеспечить проезд уже осенью текущего года. Данная улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом "Нурлы жол" и левобережной частью города. Ещё один автомобильный мост — по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль — планируется открыть в следующем году, отметили в акимате.

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#дорога #Нур-Султан
Вчера, 23:55
155
Журналист

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