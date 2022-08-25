Астанчан просят проголосовать за или против разрешения всем водителям ездить по Bus Lane

Фото: BaigeNews.kz

В Нур-Султане рассматривается вопрос о разрешении передвижения по Bus Lane вне часов пик всем участникам дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

В самой компании против этого предложения.

"К чему это может привести? Вы понимаете, что в итоге время ожидания автобусов увеличится в разы. Учитывая ещё то, что сегодня имеется дефицит водительского и подвижного состава. К слову, сегодня в столице Bus Lane внедрён на 27 участках улиц общей протяженностью 72,4 километра. Эффективность движения общественного транспорта по Bus Lane достигает 25%, в том числе время в пути сократилось на 10 минут", - отметили в CTS.



В компании отметили, что выделенная полоса создаёт беспрепятственное движение для спецтранспорта (скорая помощь, пожарные службы и т.д.). Время их доезда также значительно сократилось.



В СTS считают, что нелогично разрешать личному транспорту ездить по Bus Lane вне часов пик, если в это время в городе отсутствуют автомобильные пробки.

Горожан, которые поддерживают решение оставить Bus Lane только для автобусов и спецтранспорта, просят проголосовать на сайте акимата столицы по данной ссылке.