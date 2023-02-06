Астанчан просят приезжать в аэропорт заранее из-за ремонта

В аэропорту Астаны начались ремонтные работы. В связи с этим руководство воздушной гавани просит жителей и гостей столицы прибывать в аэропорт заранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канала NQZ.

"Уведомляем о том, что с 6 по 13 февраля 2023 года в терминале внутренних рейсов на 2-м этаже в зоне прохождения досмотра, для улучшения качества обслуживания планируется проведение плановых ремонтных работ. Во избежание возникновения форс-мажорных ситуаций, просим вас заранее прибыть в аэропорт и пройти необходимые процедуры. Приносим свои извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.