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Сегодня, 15:16
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35Фото: t.me/nqzairport
Астанчан просят приезжать в аэропорт заранее из-за ремонта
В аэропорту Астаны начались ремонтные работы. В связи с этим руководство воздушной гавани просит жителей и гостей столицы прибывать в аэропорт заранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канала NQZ.
"Уведомляем о том, что с 6 по 13 февраля 2023 года в терминале внутренних рейсов на 2-м этаже в зоне прохождения досмотра, для улучшения качества обслуживания планируется проведение плановых ремонтных работ. Во избежание возникновения форс-мажорных ситуаций, просим вас заранее прибыть в аэропорт и пройти необходимые процедуры. Приносим свои извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.
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