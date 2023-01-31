Астана станет инновационным городом будущего - Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы рассказал о системном развитии Астанинской агломерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Aqorda.

"Стратегически важным направлением является системное развитие Астанинской агломерации. Необходимо стимулировать тесную торгово-экономическую и транспортно-логистическую кооперацию между столицей и пригородами.



Повышению потенциала пристоличных сел будет способствовать размещение в них новых производственных предприятий и инфраструктурных объектов. Это позволит сгладить существующий дисбаланс между уровнем жизни в Астане и близлежащих населенных пунктах (Караоткель, Талапкер, Коянды и Жибек жолы)", - сказал президент.

Глава государства также сообщил о намерении по превращению столицы в "инновационный город будущего".

"Столица должна перейти на новую модель развития, трансформироваться в инновационный город будущего. В мире интенсивно внедряются новые цифровые подходы к управлению городом, на которые и мы должны обратить внимание.



Я специально встретился с руководителями компании G42 в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта компания лидирует в развитии искусственного интеллекта. Они готовы представить нам свои достижения в этой области в рамках проекта "Умный город".



Поручаю акимату совместно с министерством цифрового развития немедленно приступить к этой работе. В целом, необходимо привлекать представителей IT-бизнеса и квалифицированных специалистов в этой области. Таким образом, наша столица станет центром Digital nomads региона", - дополнил Токаев.

Президент считает, что столица должна брать в пример такие высокоразвитые города как Дубай и Сингапур.