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nu.edu.kz Сегодня, 17:15
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Сегодня, 17:15
33
Фото: nu.edu.kz

Астана станет инновационным городом будущего - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы рассказал о системном развитии Астанинской агломерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Aqorda

"Стратегически важным направлением является системное развитие Астанинской агломерации. Необходимо стимулировать тесную торгово-экономическую и транспортно-логистическую кооперацию между столицей и пригородами.

Повышению потенциала пристоличных сел будет способствовать размещение в них новых производственных предприятий и инфраструктурных объектов. Это позволит сгладить существующий дисбаланс между уровнем жизни в Астане и близлежащих населенных пунктах (Караоткель, Талапкер, Коянды и Жибек жолы)", - сказал президент.

Глава государства также сообщил о намерении по превращению столицы в "инновационный город будущего".

"Столица должна перейти на новую модель развития, трансформироваться в инновационный город будущего. В мире интенсивно внедряются новые цифровые подходы к управлению городом, на которые и мы должны обратить внимание.

Я специально встретился с руководителями компании G42 в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта компания лидирует в развитии искусственного интеллекта. Они готовы представить нам свои достижения в этой области в рамках проекта "Умный город".

Поручаю акимату совместно с министерством цифрового развития немедленно приступить к этой работе. В целом, необходимо привлекать представителей IT-бизнеса и квалифицированных специалистов в этой области. Таким образом, наша столица станет центром Digital nomads региона", - дополнил Токаев.

Президент считает, что столица должна брать в пример такие высокоразвитые города как Дубай и Сингапур.

"Мы должны развивать Астану по принципу созидательного, комфортного и чистого города. При этом мы стремимся к передовым стандартам Дубая, Сингапура и европейских городов.

Нам следует как можно скорее именить текущее состояние дел. Необходимо модернизировать столицу. В первую очередь, нужно актуализировать Стратегию развития города до 2050 года. В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый Генеральный план столицы. Далее Правительство должно его принять до конца этого года. Администрации Президента необходимо обеспечить контроль за его своевременным и качественным выполнением. Жду от вас конктреных результатов", - заключил президент. 

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#Астана #Токаев #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:15
33
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