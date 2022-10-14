Астана превращается в один из центров возможности договориться - центр мира, согласия и стабильности

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В настоящий момент столица Казахстана принимает у себя глав 11 стран для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В столицу прибыли с визитом главы стран Турции, Кыргызстана, России, Беларуси, Азербайджана, Ирака, Ирана, Палестины, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Катара и других государств. Корреспондент BaigeNews.kz узнал мнение экспертов о проходящем саммите.

Астана превращается в один из центров возможности договориться - центр мира, согласия и стабильности, считает политолог Самат Нуртаза.

“Возможность посадить за один стол Путина и Эрдогана, Жапарова и Рахмона – всё это говорит о том, что наша страна начинает набирать в политическом весе. Теперь, когда вокруг всё полыхает, на фоне происходящих конфликтов мы предоставляем возможность президентам договориться”, - говорит он.

Самат Нуртаза считает победой нашей дипломатии то, что наш лидер смог уговорить Владимира Путина в такой сложный период приехать в Астану и сесть за стол переговоров с лидером Турции, с которым у него сейчас довольно натянутые отношения.

Эксперт КИСИ при президенте РК Асель Назарбетова напоминает, что само совещание создавалось еще в далёком 1992 году как площадка, где страны Азии могли бы собираться и договариваться между собой.

“Были даже беспрецедентные саммиты, на полях которых встречались главы государств, которые никак не могли прийти к какой-либо договоренности, никогда не садились за один переговорный стол, но, тем не менее, они приезжали на саммит и каждый, в соответствии с интересами своего государства, озвучивал свою позицию по этим проблемам”, - сообщает Асель Назарбетова.

Нельзя не отметить, что это первый визит главы Турции – Реджепа Тайпа Эрдогана в Казахстан.

“Визит Эрдогана в Казахстан показывает, что динамика развития наших отношений сохраняется и усиливается. Например, сейчас одной из важных тем обсуждений на саммите было развитие транспортно-логистического коридора и, конечно, в этом плане большое внимание уделяется Транскаспийскому коридору, потенциал которого еще необходимо раскрывать и развивать”, - прокомментировала Назарбетова.

В ходе текущего саммита, помимо пописанных соглашений, важным моментом является присоединение новых участников. Об этом рассказал научный сотрудник КИСИ Абдрешев Алишер.