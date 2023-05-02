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astana-qazaqstan.com Сегодня, 21:50
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Сегодня, 21:50
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Фото: astana-qazaqstan.com

"Астана" объявила состав на Джиро д’Италия-2023

Команда Astana Qazaqstan Team готова выступить на первом Гранд-туре сезона – "Джиро д’Италия", который пройдёт с 6 по 28 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт велокоманды.

Так, в состав команды вошли: Марк Кавендиш, Луис Леон Санчес, Симоне Веласко, Самуэле Баттистелла, Вадим Пронский, Кристиан Скарони, Джанни Москон, Джо Домбровски.

Спортивные директора в гонке: Александр Шефер, Стефано Занини, Бруно Ченьялта.

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Сегодня, 21:50
164
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