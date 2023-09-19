Astana Media Week 2023: медиаиндустрия обсудит этику, изменения и тренды

С 20 по 22 сентября в Астане состоится Astana Media Week 2023. Ведущие эксперты медиа индустрии из Казахстана и зарубежья обсудят актуальные вызовы, с которыми сталкиваются традиционные медиа в контексте быстро меняющейся медийной среды, передаёт BaigeNews.kz.

Темой седьмой медиа недели станет "MEDIA POWER: TRENDS, CHANGES, ETHICS" (Сила медиа: тенденции, изменения, этика). Обсуждения будут сфокусированы на путях построения работы медиа в ближайшем будущем, поиске баланса в свободе новых медиа, регулировании блогосферы в медийном законодательстве РК, этике и ответственности в информационном пространстве, противостоянии дезинформации.

Медиа диалог с отечественными экспертами поддержат специально приглашённые гости – главы национальных ведомств и телеканалов, известные журналисты и продюсеры из Турции, Кореи, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

В рамках Astana Media Week 2023 будут рассмотрены темы цифровой грамотности, защиты данных, этики в социальных сетях. Эксперты обсудят тему медиа измерений и рекламы в СМИ, проблемы связанные с распространением ложной информации и манипуляциями в рекламе.

Ежегодная выставка "Контент-маркет" для участников медиа недели традиционно соберёт представителей продакшн-компаний и телеканалов. А открытый и закрытый питчинги дадут возможности контент мейкерам презентовать свои новинки главам ведущих СМИ и корпораций.

Впервые на этой площадке появятся независимые авторы подкастов и digital-контента.

Первый день AMW-2023 завершится неформальной конференцией Media Talks на тему "КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: ПОЧЕМУ МЫ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИМ ВСЕМУ, ЧТО ВИДИМ, СЛЫШИМ И ЧИТАЕМ?" В ходе конференции будут обсуждаться хайп, кликбейт и фейки, а также новая этика и профессиональное поведение журналистов в цифровой среде.

Среди спикеров конференции заявлены представители современной креативной и медиа индустрии: режиссёр и сценарист, обладатель награды "Лучший режиссер музыкального клипа" Cannes World Film Festival Малик Зенгер, продюсер Bult House, Derekos, Qarabayr Асхат Халимов, президент фонда "Әділ сөз" Карлыгаш Жаманкулова, популярный сторитейлер, автор блога @unknownkazak Диас Камериданов и многие другие.

Второй день медиа недели откроет выставка Юлии Юки Кравченко "Альтернативная реальность" - попытка заглянуть в будущее Казахстана, используя искусственный интеллект.

Параллельно в главном зале медиа центра начнёт работу Форум региональных СМИ, на котором будут рассмотрены пути взаимодействия локальных СМИ и их потенциал для формирования глобальной повестки.

В этом году Форум расширит вопросы своих тем от Казахстанских реалий до вопросов всей Центральной Азии и СНГ.

Неформальным нетворкингом для работников отрасли станет MediaQuiz - интерактивное мероприятие, в котором все желающие смогут проверить свои знания, креативность и аналитические навыки и выиграть памятные призы от организаторов.

В заключительный день состоится серия семинаров для пресс-секретарей, направленных на повышение и развитие кадрового потенциала в отрасли.

Итоговым мероприятием медиа недели станет торжественное награждение победителей казахстанской Национальной премии в области печатной, радио, интернет-журналистики "Үркер" 2023.