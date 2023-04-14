АСП в Казахстане получают более 450 тысяч граждан

Фото: egov.kz

За первые три месяца 2023 года адресную социальную помощь (АСП) получили 456,7 тысячи человек из 87 тысяч семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 73,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70 процентов от регионального прожиточного минимума.

С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведён с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от одного до шести лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребёнка (2023 год – 5 175 тенге).

На 1 апреля дополнительная выплата назначена 137,3 тысячи детям дошкольного возраста из числа получателей АСП.

Заявление на назначение АСП казахстанцы могут подать, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz).