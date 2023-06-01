Ашимбаев раскритиковал эффективность СЭЗ

Государство вкладывает в создание специальных экономических зон миллиарды, но обратно в виде налогов получает в 10 раз меньше. В эффективности СЭЗ засомневался глава cената Маулен Ашимбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В пример он привёл специальную экономическую зону в Атырау.

"СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" Атырау. В соответствии с данными Высшей аудиторской палаты, в этот СЭЗ государством вложено за последние годы 162 миллиарда тенге. В то же время за период 2013-2020 налогов заплатили участники этого СЭЗ на сумму 16 миллиардов, то есть 10 процентов от той суммы, которую государство вложило. Если мы создаем СЭЗ, вкладываем такие огромные средства, получаем только 10 процентов отдачу в виде налогов, при этом инвестируем туда квазигоскомпании, то тогда о какой эффективности этой зоны мы можем говорить?" - сказал Ашимбаев.

На территории свободной экономической зоны за всё это время так и не построили более 80 процентов инфраструктуры.

Маулен Ашимбаев обещал вернуться к вопросу эффективности СЭЗ на отчёте правительства об исполнении бюджета. Члены Кабмина должны представить его 15 июня.