Асфальт рассыпался на новом мосту в Актобе

Фото: скриншот из видео

В Актобе рассыпался асфальт на новом мосту через реку Илек, который положили всего два года назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Автовладельцы вынуждены объезжать выбоины по встречной полосе, что создаёт угрозу для безопасного движения.

Ездить по мосту водители стараются с минимально возможной скоростью, маневрируя между ямами. В часы пик из-за этого образуются огромные пробки. Но куда больше автовладельцев беспокоит безопасность. Объезжать выбоины приходится по встречной полосе. А из-за разбитого асфальта приходится постоянно ремонтировать ходовую часть автомобилей, говорят водители.

"Асфальт начал рушиться сразу после открытия моста. Его изначально неправильно строили, там всё лето торчит арматура. Пробил поддон картера автомобиля. И таких машин здесь много было", - говорят водители.

Этот автомобильный мост - часть большого проекта "Южный обход". Его возвели два года назад. Строительство обошлось бюджету в миллиард тенге. Теперь устранять недостатки подрядчика обяжут через суд.

"Сам мост конструктив, он весь исправный, то, что касается покрытия. Да, есть там у нас дефекты. Дефекты образовались в связи с тем, что подрядной организацией не была соблюдена сама технология работ. Мы до конца сентября планируем завершить ремонт на данном мосту", - руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог области Айбек Кайер.