Асфальт под дождём укладывали в ЗКО

Жители многоэтажек в посёлке Зачаганск возмутил тот факт, что асфальт на улице Монкеулы укладывали од дождём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой город.

Видео с ремонтом дороги появилось в социальных сетях.

"Лопатами лужи отгоняют, чтобы хоть немного меньше стали, а потом асфальт закатывают. Влага так и остаётся между слоями, перепад температуры — вода замёрзнет. Получим в результате трещины в асфальте, ямы и быстрый износ полотна, — рассказал один из жителей.

В акимате Зачаганского поселкового округа рассказали, что заказчик объекта — отдел ЖКХ города. Заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Алмат Ашиков сказал, что ремонт дорожного полотна проходит по линии ЧС. Ранее на участке вели ремонт тепловых сетей котельной № 3.

"По проекту предусмотрен демонтаж старого асфальта и труб. После замены труб идёт восстановление асфальтобетонного покрытия. Изначально основной слой крупнозернистого асфальта постелили при благоприятных погодных условиях. А вчера собирались стелить второй слой, мелкозернистый. Когда начали стелить, дождя ещё не было. Но в ходе строительства пошёл дождь. Мы объект приостановили, подрядчику сказали, чтобы сняли то, что уже уложили, так как по технологии так нельзя. Есть технадзор, который смотрит за соблюдениями технологических нормативов. Средства выделяются с резерва ЧС. В общем проект стоит 534 миллиона тенге. Длина асфальтного покрытия — около 230 метров", — рассказал Алмат Ашиков.

Работы на объекте еще не закончили. Принять его планируют в конце ноября. У подрядной организации ТОО "Жайык сити" есть гарантийные обязательства, согласно которым в течение двух лет они восстановят покрытие.