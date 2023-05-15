Асаубаева выиграла турнир сильнейших шахматисток мира

Фото: Instagram

Двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер среди женщин Бибисара Асаубаева выиграла турнир Armageddon Women’s Chess Week, который прошёл в Берлине, передаёт BaigeNews.kz.

19-летняя казахстанская шахматистка рассказала о своём участии в нём в своём Instagram-аккаунте. По её словам, это было состязание, в котором участвуют восемь сильнейших шахматисток мира, где ей удалось выиграть все матчи.

"Правила просты. Турнир по нокаут-системе, две партии в блиц, в случае счета 1-1 играется Армагеддон! То есть нет права на ошибку. Мне удалось выиграть все матчи, сыграв лишь один Армагеддон, и за весь турнир проиграв всего одну партию. В первом матче выиграла у сильнейший шахматистки Грузии, чемпионки мира по блицу 2017 года Н.Дзагнидзе 2-0. Во втором туре встретилась с серебряным призёром чемпионата мира по блицу 2022 года и одной из сильнейших шахматисток мира последние 20 лет", - отметила Асаубаева.

В матче с Хампи Конеру (индийская шахматистка, гроссмейстер – прим. Редакции) сыграла свой первый в жизни Армагеддон и "после немалых приключений" казахстанка выиграла.

"В полуфинале со счетом 1.5-0.5 обыграла Маммадзаду Г. Тем самым обеспечив себе место в финале и путевку в Grand Final в сентябре.

В финале удалось снова обыграть Х.Конеру в основное время со счетом 1.5-0.5", - добавила Асаубаева.

В заключении шахматистка поблагодарила свою семью и команду, которые поддерживали её на протяжении всего турнира, а также своих болельщиков.