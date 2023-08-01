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Артисты "Астана Опера" покорили зрителей фестиваля в Словении
Знаменитая балетная труппа "Астана Опера" выступила с гастролями в Словении в рамках 71-го летнего Люблянского фестиваля, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на МИД РК.
Гастрольная программа, созданная звездой мирового балета – художественным руководителем балетной труппы "Астана Опера" Алтынай Асылмуратовой, в течение двух дней собрала порядка 10 тысяч зрителей на летней сцене Крижанке.
Вечер открыли классикой – отрывок из балета А. Адана "Корсар" был исполнен известными артистами Анель Рустемовой, Олжасом Тарлановым и солистом труппы Диасом Курмангазы. Большую зрительскую симпатию получило па-де-де из балета Р. Дриго "Талисман" в интерпретации ведущего солиста Еркина Рахматуллаева и солистки Шугылы Адепхан.
Главным событием вечера стало исполнение национальных номеров "Зов степи" на музыку Рената Гайсина и "Қилы заман" на музыку этно-фольклорного ансамбля "Туран" в хореографии Патрика де Бана. Солисты Анастасия Заклинская, Галымжан Нурмухамет, Бекзат Орынбаев и Султанбек Гумар сумели передать национальный колорит, дух казахского народа, которые по достоинству оценили словенцы, подарив солистам бурю аплодисментов.
"Я родилась в Любляне и могу себя назвать настоящей поклонницей высокого искусства, поэтому ежегодный Люблянский фестиваль хорошо сохранился в моей памяти. Выступление артистов "Астана Опера" было одним из лучших и профессиональных, которые я когда-либо видела. Так гармонично свести классику, национальные номера и современный балет в одну гастрольную программу – большое мастерство. В этой связи хотелось бы поблагодарить художественного руководителя балетной труппы Алтынай Асылмуратову и обратить внимание на подъем казахского балета. Труппа самобытная, у нее есть своя стилистика: и женский, и мужской состав демонстрировали настоящий профессиональный уровень. Я была бы очень рада, если бы в будущем смогла снова посмотреть их выступление в Словении или Казахстане", – поделилась своими эмоциями зрительница Агата Резник.
Еще один словенский поклонник высокого искусства, Лео Лебар, отметил, что ему очень понравился балет "Шесть танцев", украсивший вторую часть гастрольной программы. Этот балет, поставленный чешским хореографом Иржи Килианом на музыку В.А. Моцарта, в прошлом году пополнил репертуар театра.
Следует подчеркнуть, что в дни спектакля в роли Карин выступала Аделина Тулепова, партию Пола представил Олжас Тарланов, Каролину – Бакытгуль Испанова, Йохана – Данияр Жуматаев, Лизу – Молдир Шакимова, Патрика – Султанбек Гумар, Нэнси – Мадина Кужамжарова, Урци – Айбар Токтар.
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