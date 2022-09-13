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  • Арт-студия, мастерские и современные лаборатории. Как сельскую школу модернизировали за 250 миллионов тенге
Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова Сегодня, 17:18
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Фото: Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Арт-студия, мастерские и современные лаборатории. Как сельскую школу модернизировали за 250 миллионов тенге

Фонд "Қазақстан халқына" представил модернизированную школу в селе Катарколь в Акмолинской области, передает BaigeNews.kz. Она стала первой в проекте по оснащению современным оборудованием 17 сельских школ.  Для этого организация выделила 4,25 миллиарда тенге.

Фото: пресс-служба фонда "Қазақстан халқына"

Средства распределены между 17 школами, по 250 миллиона тенге на каждую. 

Партнёры фонда "Қазақстан халқына" в этом проекте - "Beeline Казахстан", АОО "НИШ", Фонд устойчивого развития образования, холдинг Aitas.

Президент фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев, выступая на презентации, отметил важность развития образования в селах.

"Когда говорят о необходимости поддержки сельского образования, то, прежде всего, надо поднимать опорные школы. Об этом говорится и в законе "Об образовании". Эти школы должны стать опорными, магнитом для близлежащих сельских школ. Почти половина людей (Казахстана) живут в сельской местности. Поэтому сельские школьники должны иметь такие же возможности, как городские дети".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Фото: пресс- служба фонда "Қазақстан халқына" 

В школе обновлены 39 кабинетов и помещений, закуплены комплекты мебели и оборудования, технические средства обучения, инструменты и принадлежности, пособия, декоративно-художественные изделия, печатные пособия.

Среди нововведений – видеостена и инфокиоск, арт-студия, телестудия для записи онлайн-уроков и мастер-классов, мастерские. Занятия проводятся с использованием интерактивных панелей, новых приборов и демонстрационных материалов.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

"Когда мы вернулись с летних каникул, то очень удивились, как преобразилась наша школа. Везде современная мебель, новые принадлежности и пособия. Каждый кабинет особенный, а во время перемен есть отдельные секции для игр. Нам всё очень нравится. Будем хорошо учиться", - поделилась впечателениями ученица шестого класса Томирис Киизбай.

В школе обучаются 365 детей и преподают 45 учителя. По словам директора Серикбая Мусина, для участия в проекта она была выбрана два года назад.

"Проводилась большая работа. Предварительно узнали, сколько детей у нас  учатся.  В основном, нам заменили интерактивные доски, лаборатории".

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Расходы по проекту взял на себя партнёр фонда "Қазақстан халқына" – Фонд устойчивого развития образования. Из выделенных 4,25 миллиарда тенге два миллиарда тенге направил "Beeline Kazakhstan".

Генеральный партнёр проекта также  АО "НИШ".  При обучении педагогов и оснащении кабинетов были использованы их опыт и рекомендации.

"Мы не только обеспечили необходимым оборудованием, но, и это самое важное – задействуем ресурсы НИШ, который располагает передовым образовательным потенциалом в проекте по созданию и развитию опорных школ, без которых поднять сельские образование невозможно. Таким образом, будет трансферт наилучших педагогических практик и методик в сельские школы", - сообщил Болат Жамишев.

Фото: пресс-служба фонда "Қазақстан халқына"

В октябре в школе начнётся исследование учебно-воспитательной работы, будет создана аналитическая группа для улучшения учебного процесса.

Что касается остальных участников проекта, то до конца этого года завершится модернизация еще 16 школ в селах.

BaigeNews.kz/Зарина Козова
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BaigeNews.kz/Зарина Козова
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BaigeNews.kz/Зарина Козова
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#школа #фонд &quot;Қазақстан халқына&quot;
Сегодня, 17:18
192
Зарина Козова Журналист

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