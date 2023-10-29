Арселор Миттал следует проверить на факты хищения денег учредителями компании - депутат

Очередная трагедия на одной из шахт АО "ArcelorMittal Temirtau" унесла жизни 33 человек. За 15 лет деятельности на объектах предприятия погибло более 100 сотрудников. О том, почему практически ежегодно спуск под землю для шахтеров представляет собой рулетку на удачу, и как теперь следует поступить с руководством компании, корреспондент Baigenews.kz узнала у депутата Мажилиса Казахстана Ерлана Саирова.

Одна хорошая пословица гласит, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот только в отношении ArcelorMittal гром гремел не единожды, но там то ли соответствующих уроков не усвоили, то ли владельцы акционерного общества настолько обесценили человеческую жизнь, что просто отправляли шахтеров на верную смерть? А как иначе объяснить тот факт, что только в 2020-2021 годах на шахтах погибли 12 человек, а тех, кто получил травмы, - в два раза больше. Взрыв на угольной шахте имени Костенко, к сожалению, стал самым трагичным и, по предварительным данным, унес жизни 33 человек. Поиски 13 шахтеров ведутся до сих пор. И чем дольше они ведутся, тем меньше шансов на положительный исход. Как объяснит все эти горестные события: обыденной беспечностью, преступной халатностью, а может локальным терроризмом?

"Должен быть проведен комплексный аудит Арселор Миттал, - говорит Ерлан Саиров. - В результате комплексной проверки выяснится причиненный ущерб Казахстану. Кроме того, следует провести аудит по ущербу экологии, издержек в сфере безопасности труда и выявлению фактов элементарно воровства финансов предприятия учредителями компании. Работу по возмещению всего урона нужно проводить в международных судах. Казахстану следует подготовиться к отстаиванию своих национальных интересов. Другого пути нет".

Инвестор в лице ArcelorMittal, как считает Ерлан Саиров, проявляет безответственность к вопросам обеспечения безопасности сотрудников на местах. В результате такого безалаберного отношения, к глубокому сожалению, гибнут люди. И самое печальное, что, несмотря на ряд трагических случаев, в компании так и не предприняли конкретных мер для того, чтобы снизить количество травматизма и смертей на производстве.

По словам депутата, ArcelorMittal являясь крупным градообразующим предприятием в Карагандинской области, обеспечивает рабочими местами тысячи людей. Но при этом в руководстве не обеспокоены вопросами социальной ответственности бизнеса, соблюдения прав трудящихся. Кроме того, проблемы предприятия отмечаются не только внутри самой компании, но и за ее пределами. Речь идет о вреде, наносимом экологии и местным жителям.

"Основными нарушениями в деятельности компании является превышение установленных нормативов предельно-допустимых выбросов, что негативно влияет на самочувствие граждан", - делится спикер, резюмируя, что следует не только менять инвестора, но и добиваться справедливого наказания для виновных. "Через международные организации по защите труда и трудящихся добиваться моральной и материальной компенсации нашей стране и казахстанцам", - подытожил Ерлан Саиров.

Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел 28 октября в 02:33. Под землей находились 252 человека. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 шахтера.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева инвестиционное сотрудничество с "ArcelorMittal Temirtau" прекращено.

29 октября объявлен Днем общенационального траура в Казахстане.