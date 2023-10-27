Археологические артефакты и этнографические реликвии показали Токаеву в музее Уштобе
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей города Уштобе, введенный в эксплуатацию в текущем году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В двухэтажном здании общей площадью 2520 квадратных метров выставлено около 350 экспонатов, связанных с историей края.
Глава государства был ознакомлен с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями музея. Ему также представили малоизвестные сведения об истории Каратальского района, о писателе Кемеле Токаеве, народной артистке Казахской ССР Бикен Римовой, поэтах-жырау, биях - ораторах и заслуженных деятелях страны, которые были выходцами этого края.
На встрече с представителями местной интеллигенции в музее Президент указал на необходимость пополнения музейного фонда экспонатами, а также на важность таких культурных объектов для развития общества.
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