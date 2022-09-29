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Apple объяснила удаление сервисов VK из App Store
В американской компании Apple объяснили, почему удалили из маркетплейса App Store приложения, принадлежащие российскому холдингу VK, сообщает The Verge.
"Эти приложения распространяются разработчиками, большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании", – заявил представитель Apple Адам Дема.
По его словам, чтобы соответствовать этим санкциям, Apple удалила учётные записи разработчиков, связанных с этими приложениями. Приложения нельзя загружать из любого App Store, независимо от местоположения.
Представитель компании отметил, что пользователи, которые уже загрузили эти приложения, могут продолжать их использовать.
К скачиванию в App Store также недоступны другие приложения VK, в частности, "Почта Mail.ru", "Облако Mail.ru", "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Play" и "VK Админ". Эти приложения остаются доступными в магазине приложений Google Play.
24 сентября 2022 года Apple удалила приложение картографического сервиса 2ГИС из магазина App Store. Ранее установленные приложения у пользователей продолжают работать. В 2ГИС посоветовали пользователям iPhone не удалять приложение, а при смене смартфона использовать сайт, установив его иконку на рабочий стол.
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