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Сегодня, 01:21
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Приложение 2ГИС удалили из App Store: владельцам айфонов дали совет
Популярный картографический сервис 2ГИС удален из AppStore. Об этом сообщается в официальном заявлении международной картографической компании, передаёт BaigeNews.kz.
"2GIS удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать - данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания", - говорится в заявлении.
Компания советует владельцам айфонов не удалять уже установленное приложение 2ГИС.
"Если вы сменили телефон, то используйте 2gis.kz, установите иконку на рабочий стол. Мы сообщим, когда найдем способ решения проблемы", - посоветовали пользователям.
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