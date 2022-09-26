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  • Приложение 2ГИС удалили из App Store: владельцам айфонов дали совет
RBK Сегодня, 01:21
499
Фото: RBK

Приложение 2ГИС удалили из App Store: владельцам айфонов дали совет

 

Популярный картографический сервис 2ГИС удален из AppStore. Об этом сообщается в официальном заявлении международной картографической компании, передаёт BaigeNews.kz.

"2GIS удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать - данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания", - говорится в заявлении.

Компания советует владельцам айфонов не удалять уже установленное приложение 2ГИС.

"Если вы сменили телефон, то используйте 2gis.kz, установите иконку на рабочий стол. Мы сообщим, когда найдем способ решения проблемы", - посоветовали пользователям.

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Журналист
Сегодня, 01:21
499
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