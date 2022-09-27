Vk и mail.ru удалили из AppStore

Фото: help.mail.ru

Вслед за удалением из AppStore популярного у казахстанцев приложения 2гис, которое принадлежит Сберу, с платформы Apple пропали уже все приложения российского холдинга VK, включая VK Play, VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также Почта Mail․ru и Облако Mail.ru, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал @tengenomika.

Так же, как в случае с 2гис, установленные ранее версии приложений будут продолжать работать. Однако заново скачать их уже не получится.

Эти приложения остаются доступными в магазине приложений Google Play.

Как считают аналитики, такие отключения российских популярных приложений из магазина крупнейшей в мире американской компании являются также одной из форм антироссийских санкций, что, скорее всего, имеет негативные финансовые последствия как для платформы, так и для самой компании.