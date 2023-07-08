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  • "Апорт" предложили включить в список географических указаний стран
castleguard/pixabay.com Вчера, 22:15
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Вчера, 22:15
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Фото: castleguard/pixabay.com

"Апорт" предложили включить в список географических указаний стран

Сорт яблок "Апорт" предложили в качестве географического указания Казахстана на полях Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве. Эту инициативу озвучил министр юстиции Азамат Ескараев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24"

Географическое указание — это своего рода инструмент защиты и преимущества для продуктов, которые производятся в определенных регионах. И включение в список яблок "Апорт", по мнению главы ведомства, повысит узнаваемость этого сорта на мировом рынке и будет способствовать развитию сельского хозяйства страны и поддержке производителей. 

"Казахстан активно работает над улучшением национальной системы регистрации патентов, товарных знаков и промышленных образцов. В прошлом году в нашей стране был принят Закон по дальнейшему совершенствованию сферы интеллектуальной собственности. Сегодня на повестке вопросы присоединения Казахстана к Марракешскому договору и Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов. Также в стране утверждена дорожная карта на трехлетний период с конкретными шагами по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности", — отметил Азамат Ескараев.

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Вчера, 22:15
350
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