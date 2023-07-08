"Апорт" предложили включить в список географических указаний стран

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Сорт яблок "Апорт" предложили в качестве географического указания Казахстана на полях Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве. Эту инициативу озвучил министр юстиции Азамат Ескараев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Географическое указание — это своего рода инструмент защиты и преимущества для продуктов, которые производятся в определенных регионах. И включение в список яблок "Апорт", по мнению главы ведомства, повысит узнаваемость этого сорта на мировом рынке и будет способствовать развитию сельского хозяйства страны и поддержке производителей.