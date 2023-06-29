Апелляция оставила в силе приговор Жанболату Мамаю

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Апелляционная коллегия Алматинского городского суда рассмотрела жалобу Жанболата Мамая на приговор и оставила его без изменения, передаёт BaigeNews.kz.

Приговор вступил в законную силу.

В апреле в суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрели уголовное дело по обвинению Мамая в оскорблении представителей власти, распространении заведомо ложной информации и организации массовых беспорядков (часть 2 статьи 378, часть 2 статьи 274, часть 1 статьи 272 УК РК).

Судом установлено, что, выступая на несанкционированном митинге незарегистрированной партии в Алматы, Мамай "с целью нарушения нормальной деятельности правоохранительных органов и создания отрицательного мнения о полиции, публично оскорблял и унижал сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка".

"Кроме того, Мамай с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций, побуждая граждан к вступлению в ряды незарегистрированной партии и достижения мнимого карьерного роста в оппозиционной среде, преследуя цель дестабилизации политической ситуации, манипулируя общественным сознанием, используя социальную напряжённость, связанную с долговой кредитной нагрузкой у населения, распространил заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микрокредитных организациях страны, подать заявления о списании кредитов, после чего ходить каждый день с такими требованиями", - сообщили в суде.

По третьему эпизоду, он же, выступая 4 января 2022 года от незарегистрированной партии, понимал социальную напряжённость в стране, но организовал возле ледового дворца "Алматы Арена" незаконный митинг.

"Своими обращениями к народу привёл к возникновению негативного, критического отношения к существующей власти в РК, правоохранительным органам, формированию мнения о необходимости смены власти в РК, а также побуждению к участию в митингах с целью поддержки требований к изменению власти и организовал массовые беспорядки на территории Алматы, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти", - сообщили в городском суде Алматы.

При назначении наказания судом учтены положительные характеристики осуждённого и наличие на иждивении трёх малолетних детей. Отягчающие обстоятельства обвинением не вменялись.

Мамай признан виновным. При этом за оскорбление представителей власти производство прекращено в связи с истечением срока давности. За распространение заведомо ложной информации и организацию массовых беспорядков на основании статьи 63 УК назначено лишение свободы на шесть лет - условно, с лишением права на занятие общественно-политической и публицистической деятельностью в соцсетях на шесть лет.