Апелляция оставила приговор Бакытгуль Хаменовой в силе

"Исследованными в суде апелляционной инстанции доказательствами установлено, что Рыскалиев А., являясь подчиненным Хаменовой.Б., способствовал в достижении получения взятки по ее поручению. При этом, выступая только на ее стороне, создавал условия для получения взятки Хаменовой Б. - тесно контактировал с Адамовым У., вел переговоры с руководителем и бухгалтером городского отдела культуры на предмет выделения денежных средств для установки памятника, принимал меры по ускорению процесса заключения договора, получения из бюджета финансирования на установку памятника, также перечислению на счет ТОО выделенных средств", - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Суд постановил, что сумма взятки в размере 4,5 миллиона тенге предназначалась для Хаменовой, получение Рыскалиевым доли от указанной суммы не оговаривалось. Поэтому его действия переквалифицированы как пособничество в получении взятки.