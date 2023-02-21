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Сегодня, 13:06
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182Фото: atpress.kz
Апелляция оставила приговор Бакытгуль Хаменовой в силе
В Атырау апелляционный суд оставил в силе приговор экс-заместителю акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, передает BaigeNews.kz. Ранее ее приговорили к семи годам лишения свободы по статье "Получение взятки", однако наказание отсрочили на три года из-за наличия у подсудимой малолетних детей.
Вместе с Хаменовой на скамье подсудимых были бывший руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев и директор ТОО "Балқыту" Умиртай Адамов. Первый обвинялся по аналогичной статье - "Получение взятки", второй - "Дача взятки".
В отличие от бывшей чиновницы, мужчинам апелляционный суд снизил сроки наказания.
"Исследованными в суде апелляционной инстанции доказательствами установлено, что Рыскалиев А., являясь подчиненным Хаменовой.Б., способствовал в достижении получения взятки по ее поручению. При этом, выступая только на ее стороне, создавал условия для получения взятки Хаменовой Б. - тесно контактировал с Адамовым У., вел переговоры с руководителем и бухгалтером городского отдела культуры на предмет выделения денежных средств для установки памятника, принимал меры по ускорению процесса заключения договора, получения из бюджета финансирования на установку памятника, также перечислению на счет ТОО выделенных средств", - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.
Суд постановил, что сумма взятки в размере 4,5 миллиона тенге предназначалась для Хаменовой, получение Рыскалиевым доли от указанной суммы не оговаривалось. Поэтому его действия переквалифицированы как пособничество в получении взятки.
"С учетом исключительных обстоятельств, существенно смягчающих ответственность Рыскалиева А. (способствовал раскрытию уголовного правонарушения, изобличал других соучастников уголовного правонарушения, имеет на иждивении 4 малолетних детей) с применением ч.4 ст.55 УК назначенное наказание снижено до двух лет лишения свободы. В отношении осужденного Адамова У. с учетом исключительных обстоятельств, существенно смягчающих ответственность (пожилой возраст (65 лет) и содержание на иждивении двух совершеннолетних детей-инвалидов с детства, имеющих четверых и троих несовершеннолетних детей) с применением части 4 статьи 55 УК назначенное наказание снижено до одного года 6 месяцев лишения свободы", - говорится в материалах суда.
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