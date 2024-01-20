Один туалет на 500 человек. О риске инфекций в Газе заявила ВОЗ

Нарушение плановой вакцинации, отсутствие лекарств и сложная ситуация в сфере эпидемиологического надзора усилили риск распространения инфекционных заболеваний в секторе Газа. ТАСС сообщает, что об этом на брифинге в Женеве заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, более 1,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и жить в переполненных приютах.

"В среднем 500 человек пользуются одним туалетом и более двух тысяч — одним душем, причем иногда в приютах туалетов нет. Отсутствие туалетов и санитарных услуг вынуждает людей испражняться на открытом воздухе, что усиливает опасения по поводу распространения болезней", — отметил Яшаревич.

Официальный представитель ВОЗ обратил внимание на нарушение плановой вакцинации в Газе, а также отсутствие лекарств для лечения инфекционных заболеваний, что "еще больше повышает риск быстрого распространения болезней".

"Ситуация усугубляется неполным охватом системой эпиднадзора за болезнями, включая возможности раннего выявления заболеваний и реагирования", — сказал он.

Тарик Яшаревич добавил, что регулярная система надзора в настоящее время не функционирует и это "препятствует эффективному выявлению, анализу и реагированию на угрозы общественному здоровью".

ВОЗ изучает варианты транспортировки образцов биоматериала для проведения анализов в Египет, а также возможность развертывания в Газе мобильных лабораторий.