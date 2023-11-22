Антикор назвал Кайрата Сатыбалды ключевой фигурой среди тех, кто незаконно выводил активы
Сегодня, 14:35
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Сегодня, 14:35Сегодня, 14:35
499Фото: inbusiness.kz
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