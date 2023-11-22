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Антикор назвал Кайрата Сатыбалды ключевой фигурой среди тех, кто незаконно выводил активы

Сегодня, 14:35
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inbusiness.kz Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:35
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Фото: inbusiness.kz
На брифинге в Агентстве по противодействию коррупции журналисты задали официальному представителю ведомства Арману Тлеукенову вопрос о том, почему не раскрывается полный список лиц, которые должны вернуть государству незаконно приобретённые активы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
 
"Мы не скрываем список лиц, которые вернули государству незаконно приобретенные активы, мы уже неоднократно о них говорили. Но хочу сказать, что одним из таких ключевых фигур является Кайрат Сатыбалды. Он приговором суда заключён под стражу в колонии на шесть лет. На сегодняшний момент ведётся (расследование - прим.ред.) по двум другим эпизодам. Был возврат активов по линии дела вице-министра Токтабаева, а также других лиц", - заявил он, отвечая представителям СМИ.
Напомним, президент Казахстана в своём послании поручил активизировать работу по возврату госудасртву незаконно выведенных активов. 
 

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