  • 4 Сентября, 18:33
  • BAIGENEWS
Назначен советник президента Казахстана
Пять казахстанцев оказались в тюрьме за лжетерроризм
На шахте "Казахстанская" продолжают тушить пожар
В Астане модернизируют старую и построят новую электроподстанцию
Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства
Тысячи мальков сазана гибнут в Атырауской области
Первое казахстанское зерно направили в китайскую провинцию Шаньд
В забеге Astana Marathon приняли участие две тысячи человек
Чемпионат Казахстана по мотокроссу проходит в Актобе
Нелегальных мигрантов обнаружили в такси на трассе в ЗКО
В Конаеве организовали кокпар прямо на автодороге
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Антикор проверит работу "Астана-Зеленстроя"

Сегодня, 17:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53
156
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Антикоррупционная служба проведёт внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ГУ "Управление охраны и окружающей среды и природопользования", а также подведомственной организации ТОО "Астана-Зеленстрой", передаёт BaigeNews.kz.

"Планируется изучить существующие в данной сфере административные барьеры и связанные с ними коррупционные риски. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в составе рабочей группы", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о том, что гендиректор ТОО "Астана-Зеленстрой" получил от замдиректора ТОО "Табиғат-Сервис НС" взятку в размере девяти миллионов тенге за оказание предпочтения и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему содержанию зелёных насаждений. 

Приговором суда от 3 марта мужчина признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки – 185 миллионов тенге с лишением права занимать должности в государственных учреждениях.

Самое читаемое

Наверх