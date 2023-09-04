Антикор проверит работу "Астана-Зеленстроя"

Антикоррупционная служба проведёт внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ГУ "Управление охраны и окружающей среды и природопользования", а также подведомственной организации ТОО "Астана-Зеленстрой", передаёт BaigeNews.kz.

"Планируется изучить существующие в данной сфере административные барьеры и связанные с ними коррупционные риски. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в составе рабочей группы", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о том, что гендиректор ТОО "Астана-Зеленстрой" получил от замдиректора ТОО "Табиғат-Сервис НС" взятку в размере девяти миллионов тенге за оказание предпочтения и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему содержанию зелёных насаждений.

Приговором суда от 3 марта мужчина признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки – 185 миллионов тенге с лишением права занимать должности в государственных учреждениях.