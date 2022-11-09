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pixabay.com Сегодня, 14:59
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Фото: pixabay.com

Директор "Астана-Зеленстрой" признался в получении взятки

Антикор завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" Айбара Наурызали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства. 

"Наурызали подозревается в том, что второго сентября получил денежные средства в сумме девять миллионов тенге от директора ТОО "Табиғат НС Сервис" С. Карловой за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам о государственных закупках по озеленению районов Алматы и Есиль города Астаны", - говорится в сообщении.

Предъявленные обвинения Наурызали подтверждаются материалами СОРМ, НСД и показаниями свидетелей.

Процессуальное задержание Наурызали в порядке статьи 128 УПК РК не применялось в связи с полным признанием вины.

Итоговое решение о его виновности будет принято судом.

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#взятка #мошенничество #Антикоррупционная служба
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:59
291
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