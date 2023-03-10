Гендиректора "Астана-Зеленстрой" оштрафовали на 185 млн тенге

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Генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" оштрафовали на 185 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Так, в столичном суде №2 района Байқоңыр завершено рассмотрение дела в отношении генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" А.Наурызәлі по факту получения девяти миллионов тенге. Взятку он получил от заместителя директора ТОО "Табиғат-Сервис НС" С.Карловой за оказание предпочтения и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему содержанию зеленых насаждений.

"Приговором суда от 3 марта Наурызәлі признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки – 185 миллионов тенге с лишением права занимать должности в государственных учреждениях", - говорится в сообщении.

К слову, Карлову суд приговорил к штрафу в размере пятнадцатикратной суммы взятки – 135 миллионов тенге.