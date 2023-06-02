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  • Антикор не нашёл нарушений в работе главы управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
inform.kz Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34
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Фото: inform.kz

Антикор не нашёл нарушений в работе главы управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Уголовное дело прекратили в отношении руководителя управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, передает BaigeNews.kz. Об этом сам чиновник сообщил в Facebook.
 
 
 
 
"Ранее антикоррупционное ведомство начало проверку в отношении руководства управления образования нашей области. Считаю важным сообщить, что результаты проверки показали отсутствие коррупционных нарушений в моей работе, в связи с чем, дело закрыто. Туркестан - моя родина и, как бы высокопарно это не звучало, но для меня особенно важно приносить пользу и быть эффективным для улучшения системы образования в нашем регионе. Начиная от привентивных антикоррупционных мер - нами оцифровываются многие процессы, например, регистрация детей в детские сады, прием директоров в школу и др., заканчивая первостепенным - улучшением качества образования в Туркестанской области", - написал Динислам Болатханулы.
Он поблагодарил свих коллег, друзей и всех неравнодушных за поддержку. 

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Антикор расследует уголовное дело в отношении руководителя управления развития человеческого потенциала Туркестанской области и его подчинённых. Сообщалось, что в их домах и служебных кабинетах провели обыски.

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Сегодня, 16:34
157
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