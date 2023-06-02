Антикор не нашёл нарушений в работе главы управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

"Ранее антикоррупционное ведомство начало проверку в отношении руководства управления образования нашей области. Считаю важным сообщить, что результаты проверки показали отсутствие коррупционных нарушений в моей работе, в связи с чем, дело закрыто. Туркестан - моя родина и, как бы высокопарно это не звучало, но для меня особенно важно приносить пользу и быть эффективным для улучшения системы образования в нашем регионе. Начиная от привентивных антикоррупционных мер - нами оцифровываются многие процессы, например, регистрация детей в детские сады, прием директоров в школу и др., заканчивая первостепенным - улучшением качества образования в Туркестанской области", - написал Динислам Болатханулы.