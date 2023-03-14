Антенны для улучшения мобильной связи установят в Алматы и Астане

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В 2023 году планируется установить 67 антенно-мачтовых сооружений в Астане и 25 в Алматы для улучшения качества мобильной связи. Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"В Астане есть около 60 зон, где отсутствует мобильная связь. Там будут устанавливать антенно-мачтовые сооружения. Раньше они на крышах домов стояли, но жители попросили уйти с крыш операторов связи. Соответственно они ушли, а некуда ставить устройства. Я встречался с акимом Астаны Женисом Махмудовичем, с ним договорились, что он выделит соответствующие земельные участки. Операторы мобильной связи будут устанавливать специальные антенно-мачтовые сооружения, на которых будут установлены все базовые станции, которые мы вынуждены были снять с крыш домов. Эта проблема есть, мы её признаем, но она будет решаться системно именно таким образом, чтобы в будущем нас никто не попросил уйти. Так, в 2023 году планируется установить 67 антенно-мачтовых сооружений в Астане, и 25 в Алматы", - сообщил Мусин.

При планировании города и плана детальной планировки МЦРИАП внёс предложения, чтобы при застройке местности городские власти предусматривали соответствующие земельные участки для выстраивания антенно-мачтовых сооружений.