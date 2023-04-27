Анкара опровергла сообщения о плохом здоровье Эрдогана

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Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг версию о перенесённом им инфаркте и госпитализации, передаёт BaigeNews.kz.

"Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован не соответствуют действительности", - говорится в официальном сообщении.

Также отмечается, что Реджеп Тайип Эрдоган в онлайн-эфире примет участие в церемонии открытия АЭС "Аккую".

Напомним, интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам резко прервали из-за того, что спикер вдруг почувствовал себя плохо.