  • 1 Августа, 15:28
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shutterstock Сегодня, 13:58
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Сегодня, 13:58
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Фото: shutterstock

Американских биолабораторий в Казахстане нет

На днях в сети появилась информация, что в Казахстан из Украины будут перенесены 30 американских биолабораторий. Однако, это оказалось неправдой, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

"Это фейк, никакого размещения биолабораторий иных государств на территории РК не планировалось и не планируется", — говорится в сообщении.

 

 

 

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Сегодня, 13:58
211
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