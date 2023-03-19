Американская телеведущая упала в обморок в прямом эфире

Фото: © CBS

В Лос-Анджелесе метеоролог упала в обморок во время прямого эфира, когда должна была рассказать о погоде в регионе. Инцидент произошел 18 марта в студии CBS, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что ведущие утреннего шоу Нишель Медина и Рэйчел Ким передали слово Алиссе Карлсон Шварц, когда та внезапно побледнела. Затем у женщины закатились глаза, и она рухнула на пол.

Медина и Ким сначала даже не заметили, что произошло. Лишь через несколько секунд после того, как Шварц упала, её коллеги сообщили, что шоу прерывается на рекламу.

В New York Post добавили, что утренняя программа в эфир после паузы не вернулась. Позже в своих соцсетях Шварц поблагодарила испуганных зрителей за поддержку и написала, что с ней все хорошо.