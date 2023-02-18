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AMANAT подаст в суд на компанию, которая преждевременно разместила её агитбаннеры
Партия AMANAT расторгнет договор с частной компанией, которая предоставляет ей услугу по размещению агитационных материалов, передаёт BaigeNews.kz.
Причиной стало то, что исполнители услуги в нарушение законодательства преждевременно разместили несколько агитационных материалов AMANAT в Караганде, пояснили в областном филиале партии.
"Факт преждевременного размещения наружной рекламы допущен со стороны ТОО "Reklama city" и "БИРСК", являющихся поставщиком данных услуг в Караганде. Данное нарушение выявлено областным филиалом партии в 15:00 и устранено в течение 30 минут", - указывается в пресс-релизе.
Согласно договору, все агитационные материалы должны размещаться не ранее 18:00 18 февраля 2023 года в соответствии с календарным планом ЦИК РК. Как отметили в партии, исполнители услуги грубо нарушили законодательство и договорные обязательства.
"Партия AMANAT обратится в суд и в одностороннем порядке расторгнет договор с данными компаниями", - заявили в партии.
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