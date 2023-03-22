Алуа Балкибекова побывала в нокдауне и стала чемпионкой мира в Индии

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела свой четвертьфинальный бой на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В борьбе за выход в полуфинал весовой категории до 48 килограммов лидер сборной Казахстана противостояла турчанке Эриван Барут.

Во втором раунде Балкибековой был отсчитан нокдаун, однако по итогам трех раундов казахстанке все же присудили победу со счетом 5:0.

Таким образом, она вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум "бронзу". Барут, в свою очередь, завершает борьбу за медали.

Напомним, что Алуа Балкибекова является чемпионкой Азии и серебряной призеркой чемпионата мира 2022 года.

Чемпионат мира-2023 по боксу среди женщин завершится 26 марта.