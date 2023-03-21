Алуа Балкибекова одолела россиянку на чемпионате мира по боксу

Фото: Instagram.com/boxingkazakhstan

Самая лёгкая спортсменка в женской сборной Казахстана по боксу — Алуа Балкибекова провела свой второй поединок на 1/8 чемпионата мира в индийском Нью-Дели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

За выход в 1/4 финала Алуа билась с представительницей России, чемпионкой Европы-2019 и победительницей первенства своей страны Юлией Чунгалаковой.

Боксёры хорошо знают друг друга, ранее они уже четыре раза встречались на ринге. И трижды из них выигрывала Алуа.

Россиянка в течении трёх раундов пыталась взять реванш, но Балкибекова и в этот раз забрала свою победу.

Фото: Instagram.com/boxingkazakhstan