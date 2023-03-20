Алматы предложили сделать культурной и туристской столицей ШОС

Фото: пресс-служба МКС РК

Вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев предложил утвердить Алматы культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы, передаёт BaigeNews.kz.

В индийском городе Варанаси прошла встреча глав туристских администраций государств Шанхайской организации сотрудничества. Казахстанскую делегацию возглавил Еркинбаев. В мероприятии также участвовали представители Индии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Пакистана.

Стороны подписали несколько документов, направленных на усиление сотрудничества в сфере туризма и совместное развитие этой индустрии в странах ШОС.

Одним из предложений, озвученных вице-министром, стало объединение усилий в продвижении туристского потенциала государств ШОС на площадках крупных международных мероприятий, в том числе на единых стендах.

Также Ержан Еркинбаев предложил сделать Алматы культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы.

"Видна положительная динамика развития и укрепления сотрудничества со странами ШОС во всех сферах, туризм – не исключение. Безвизовый режим в Казахстане действует для граждан 79 стран (включая все государства-члены ШОС), проводится работа по расширению данного списка до 100 стран, а также имеются прямые авиасообщения с 30 государствами по более чем 100 авиамаршрутам", – заявил Еркинбаев.

С июля 2023 года по июль 2024 года Казахстан будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества.