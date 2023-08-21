Алматы не Экибастуз, но замерзнуть может: в каком состоянии находятся ТЭЦ города

Через два месяца в Алматы начнется отопительный сезон. Пока ответственные чиновники рапортуют о том, что подготовка к зиме идет по плану, эксперты считают, что от аварий на теплосетях и котельных, город не застрахован, ведь по-прежнему остается ряд не решенных проблем, в том числе по износу оборудования на ТЭЦ. Корреспондент BaigeNews.kz узнавал все ли так гладко в процессе подготовки Алматы к зиме.

Всего в Алматы работают 87 теплоисточников. В их числе 84 котельные "Алматытеплокоммунэнерго" и три крупных предприятия АлЭС - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Западный тепловой комплекс. Эти три компании снабжают 70% горожан горячей водой и теплом, а также 50% жителей электроэнергией.

На алматинской ТЭЦ-2 сразу на двух котлах идут работы. Так, на котлоагрегате №3 проводят капитальный ремонт, на котле №4 проводится текущий ремонт. Ремонтируют и турбоагрегаты.

Главный инженер ТЭЦ-2 Бауржан Калиев сообщил, что уже починили пять котлоагрегатов и четыре турбоагрегата, с середины августа начали ремонтировать еще один котлоагрегат.

"Готовность отремонтированного оборудования у нас 68%, ожидаем завершение ремонтной кампании в ноябре. Отопительный сезон в Алматы обычно начинается в середине октября, но для разворота циркуляции и обеспечения необходимым теплом нам отремонтированного оборудования будет достаточно, так как в октябре мы обычно разворачиваем 5 из 8 существующих котлоагрегатов и турбоагрегатов. Оставшиеся три мы добавляем как раз к середине ноября, когда все ремонты будут закончены, полная нагрузка пойдет с декабря. Все сроки мы согласовываем с системным оператором", - пояснил он.

По словам руководства АлЭС, износ оборудования составляет 72%. При этом и.о. заместителя председателя правления, главный инженер АлЭС Алексей Скрябин, отмечает, что эта цифра не показатель аварийности, но все же риски есть и одним ремонтом тут не обойтись.

"Заводом-изготовителем установлен парковый ресурс. Это такое состояние металла, при котором обеспечиваются характеристики для необходимого уровня производства, КПД и других показателей. Сегодня большая часть оборудования выработала парковый ресурс, но за счет нынешнего ремонта мы можем продлить этот ресурс еще на 3 - 5 лет. Но потом остро встанет вопрос о вводе новых мощностей", - предупреждает Алексей Скрябин.

Решить проблему износа оборудования, которое введено в эксплуатацию еще в 1980-е годы, должна новая ТЭЦ на газе. Ее кстати планируют построить к 2026 году, договор с инвесторами уже подписан, скоро будет закладка фундамента.

Отремонтировали в городе и тепломагистраль, которая тянется от ТЭЦ-2 до западного теплоэнергокомплекса. Кром этого в АлЭС намерены обновить принадлежащие ей "зеленые" электростанции - Каскад ГЭС в ущелье Алмарасан, а также Капчагайскую ГЭС.

"В части производства тепловой энергии и энергобезопасности города, АлЭС разрабатывает ряд проектов, в том числе на Капчагайской ГЭС с увеличением ее мощности, это перспектива ближайших лет. По Каскаду ГЭС ведется замена оборудования, которое имеет большой износ, есть оборудование, введенное в 1948 году", - сказал Скрябин.

Еще один "больной" вопрос при подготовке к отопительному сезону – теплосети. Сейчас ремонтируют сети находящиеся в ведении АлТС. Так, из 1,3 тысяч километров теплосетей в Алматы в этом году отремонтируют лишь 9,1 километров. Работы по замене теплотрасс ведут на 12 участках. Где-то ремонт уже завершен, а где-то до сих пор можно видеть разрытые котлованы и лежащие рядом куски труб. Такая неприглядна картина, наблюдается на улице Гагарина.

"Временные заминки при выполнении работ возникают из-за необходимости изменения трассировки в случае обнаружения при земляных работах неучтенных топографической сьемкой подземных коммуникаций, а также сооружений. Но в целом работы выполняются согласно графикам. Дополнительно сообщаем, что работы по замене изношенных сетей, близ образовательных учреждений будут завершены до начала учебного года. Все работы планируется выполнить в сроки", - сообщили в ответ на наш запрос в пресс-службе АлТС.

На 8 из 12 объектов замену труб обещают закончить к 15 сентября, на четырех других - к концу августа. После этого будет проводиться опрессовка, и коммунальщики смогут заявить о полной готовности к подаче тепла в дома алматинцев.

Однако сейчас горожане не довольны температурой горячей воды, о чем они активно пишут в социальных сетях. По словам жителей, они вынуждены сливать довольно много прохладной воды, чтобы добраться до горячей. Тем временем в АлЭС нашли этому оправдание, говорят, что летом подают воду с ТЭЦ-2 температурой 66 градусов, а причина низкой температуры воды связана с плохой теплоизоляцией внутридомовых сетей. В качестве решения предложили утеплить внутридомовые сети, и установить в подвалах домов специальные догреватели воды.

Однако, жительница Алматы, гражданская активистка Светлана Дружинина считает, что ремонтные работы на теплосетях АлТС могут быть недофинансированы.

"Как вы помните, в марте 2023 были оштрафованы бывшие руководители АлТС на 1 млрд тенге, попавшиеся на взятке в 16 млн тенге. Откуда у них такие средства для выплаты штрафа? Зарплата 300-400 тысяч? Возникают опасения, что из-за этого работы могли быть не выполнены, но акты выполненных работ подписаны. Если это так, то возрастает вероятность того, что где-то прорвет в любой момент. При определении аварийных участков проводятся гидравлические испытания под определенным давлением. И у меня нет уверенности, что согласно регламенту они проводятся. Тому пример Экибастуз, именно при заданном давлении пошли порывы. Поэтому риск больших аварий имеется у АлТС", - считает Дружинина.

Но даже если на ТЭЦ и городских теплосетях все будет под контролем, то проблемы могут возникнуть уже в самих домах.

С появлением ОСИ, за тепло в домах отвечают не только энергетики и коммунальщики, но и сами жители. Однако, взяв управление домами в свои руки, жильцы обнаруживают, что многие КСК за время своей работы, просто забросили внутридомовое хозяйство.

Член совета одного из многоквартирных домов в центре Алматы Георгий Архангельский рассказал, что от прежнего КСК им достался дом с целым букетом проблем, особенно в инженерных сетях. Хуже всего дело обстояло с электросетями дома, которые в любой момент могли стать причиной аварий и пожара. Тепловые сети и сети горячей воды были также в плаченом состоянии.

"Мы начали с замены вентилей, которые еще советского производства. По ним за многие годы даже не производилась ревизия. По мере накопления средств на наших счетах, мы срочно заменили более 220 вентилей в подвалах всех 8 подъездов. Также провели полную ревизию защитной аппаратуры в элетрощитовых. Пришлось судиться с прежним КСК, за средства, которые были нами накоплены на счете нашего дома. Но из этого мы получили лишь мизерную часть", - говорит Архангельский.

По долгам прежнего "органа управления", КСК по накопительным средствам дома жильцы продолжают обращаться в правоохранительные органы.

"Можно сказать, что к предстоящей зиме наши общедомовые сети готовы. Мы привели в порядок элеваторы, чтобы получить паспорт готовности, нам осталось несколько стояков привести в порядок, заменив старую запорную арматуру. Для этого приходится вырезать ее вместе с трубами и собирать заново", - рассказал житель дома.

Эксперты считают, несмотря на основательную подготовку к отопительному сезону, пройти предстоящую зиму без аварий Алматы не получится.

Энергетик Асет Наурызбаев полагает, что нынешний ремонт не сможет решить все проблемы, копившиеся годами, поэтому аварии могут произойти как на участках теплосетей, та и на вырабатывающих энергию мощностях.

"Несмотря на это, я за Алматы не беспокоюсь, потому что город обеспечивается теплом из нескольких источников, есть мощные тепловые сети. И если даже аварии будут, то благодаря запасу материалов и квалифицированным кадрам повреждения очень быстро локализуют", - сказал Наурызбаев.

При этом в пригороде Алматы ситуация намного хуже. В небольших населенных пунктах, как правило, не хватает специалистов-коммунальщиков, энергетиков, оборудования, запасов.

"Когда в маленьких городах будут аварии, там должны быстро реагировать сотрудники МЧС, а не энергетики, так как из-за износа оборудования энергетики смогут сделать лишь какую-то часть работы. Модернизация сетей и их ремонт, это работа не одного года и где-то обязательно будут аварии. В этом плане для маленьких городов угрозы больше, чем для Алматы", - прогнозирует Наурызбаев.

Определенное беспокойство вызывает ситуация и с внутридомовыми сетями в многоэтажках Алматы.

"Несмотря на вопросы, думаю, мы будем на 100% готовы. Жителям другим домов рекомендую быть активными, только от них зависит, каким будет состояние внутридомовых сетей, не случится ли аварий. Ведь в других домах ситуация может быть хуже чем у нас, а исправлять ее вынуждены будут сами жильцы. У каждой квартиры в рамках кондоминимума есть своя доля в общедомовой собственности, и ее владельцы отвечают за ее сохранность. Это и подвалы, и стояки, и элеваторы, и лестничные клетки, и лифты, и крыша", - отметил Георгий Архангельский.

Фото: Альберт Ахметов.