Алматинцы вновь ощутили землетрясение
Сегодня, 00:57
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Сегодня, 00:57Сегодня, 00:57
153Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 22 февраля в 00:26 зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Эпицентр расположен в 260 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы — два балла.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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