  • 22 Февраля, 02:24
  • BAIGENEWS

Алматинцы вновь ощутили землетрясение

Сегодня, 00:57
АВТОР
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РИА Новости / Александр Кряжев Сегодня, 00:57
Сегодня, 00:57
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Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 22 февраля в 00:26 зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Эпицентр расположен в 260 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая  афтершок.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы  два балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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