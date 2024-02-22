Алматинцы вновь ощутили землетрясение

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 22 февраля в 00:26 зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Эпицентр расположен в 260 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы — два балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.